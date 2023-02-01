В результате обстрела села в Грайворонском округе Белгородской области пострадали три домовладения, фермерское хозяйство и спецтехника

Под обстрел украинских силовиков попало село Новостроевка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Самое главное — пострадавших нет. Есть незначительные разрушения в трех частных домовладениях.

Также снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего зафиксированы повреждения у хозпостроек и спецтехники. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела»,— говорится в Telegram-канале господина Гладкова.

В последний раз украинские снаряды попадали по гражданским объектам Грайворонского городского округа 15 декабря. Тогда пострадало село Безымено. В Новостроевке, согласно официальным данным властей, разрушений ранее не было.

Какие населенные пункты Белгородской области попадали под украинские обстрелы — в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин