«Продимекс» завершил уборку подсолнечника и кукурузы в Черноземье

Предприятия холдинга «Продимекс» завершили уборку подсолнечника и кукурузы в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Об этом сообщили в компании. Средняя урожайность подсолнечника составила 2,2 т/га, кукурузы на зерно — 6,3 т/га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время продолжается вывоз на заводы сахарной свеклы. «Уборка сахарной свеклы урожая 2022 года была невероятно сложной как для техники, так и для сотрудников предприятий, но, несмотря на все трудности, удалось собрать хороший урожай,— рассказали в компании.— По предварительным данным, средняя урожайность сахарной свеклы в предприятиях УК “Продимекс Агро” составит около 50 т/га. На текущий момент остается вывезти около 50 тыс. т сахарной свеклы. Закончили вывоз в хозяйствах ГК “Продимекс” в Семилукском, Эртильском, Кантемировском, Россошанском, Ольховатском, Таловском, Лискинском районах Воронежской области».

Уборка, напомним, осложнялась затяжными дождями. Из-за тяжелых погодных условий, в которых приходилось работать аграриям, сейчас ведется масштабная работа по дефектовке и ремонту сельскохозяйственной техники. На склады продолжают поступать запасные части.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.