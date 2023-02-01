Азовский военкомат наиболее успешно справился с частичной мобилизацией на Дону

В 2022 году Азовский военный комиссариат признан лучшим в Ростовской области по части проведения мобилизационных мероприятий в регионе. Об это со ссылкой на военкома района Александра Жукова сообщила пресс-служба местной администрации.

Власти отмечают продуктивную работу военно-учетных подразделений сел Елизаветовка, Кагальник, Маргаритово, Пешково, Александровское, Самарское, а также Обильненского сельского поселения.

Инспекторы военно-учетных столов получили благодарности и грамоты от главы администрации и военного комиссара Азова.

Анастасия Назарова