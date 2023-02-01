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В Краснодаре завершается строительство детского сада на 350 мест

В Краснодаре строительство детского сада на 350 мест в районе ул. им. Кирилла Россинского и Батуринской подходит к концу. Ввести объект в эксплуатацию планируют в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По информации властей, готовность объекта составляет более 90%.

Отделочные работы, монтаж воздуховодов, изоляции, систем вентиляции и кондиционирования завершаются. Строители монтируют ограждения лестниц. Завершено благоустройство территории.

Учреждение рассчитано на 350 мест. Его начали возводить в прошлом году. В ближайшие месяцы детсад введут в эксплуатацию.

В детском саду установят медицинский и процедурный кабинеты, буфетную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. На территории оборудовали детские игровые площадки.

В Прикубанском округе запланировано построить три детских сада по 350 мест в каждом. Один уже сдали в эксплуатацию, строительство других продолжается. Здесь также строится школа на 1550 мест.

Екатерина Мухамедова

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