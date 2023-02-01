В Петербурге вводят единый абонемент на пригородные электрички

Северо-Западная пригородная пассажирская компания ввела в Санкт-Петербурге абонемент для пригородных электричек всех категорий. Приобрести его можно с 1 февраля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Для покупки доступны абонементы трех категорий: «Стандарт», «Комфорт» и «Ласточка». Как обещают в СЗППК, оплата проезда по системе абонементов будет выгоднее по сравнению с покупкой разовых билетов. Кроме того, в новую систему входит быстрый проход через турникеты и бесплатный провоз велосипеда.

На фоне ввода абонементов с продажи снимут 10 других проездных документов. Оформить новый проездной можно на станциях и вокзалах, а также на сайте перевозчика.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте