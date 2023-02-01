В центре Сочи тушат пожар в частном доме

Пожар, начавшийся в одноэтажном частном доме на улице Ударной в Сочи, локализован на площади 80 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, огонь вспыхнул около 17 часов.

В 17:12 на место прибыли подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона (16 человек личного состава и четыре единицы техники).

«В 17:20 объявлена локализация пожара. В 17:40 — ликвидация открытого горения»,— говорится в сводке МЧС.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Наталья Решетняк

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