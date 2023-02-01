Началось строительство первой эстакады Западной хорды в Ростове

Строители начали возводить автомобильную эстакаду через железную дорогу. Это первое сооружение, с которого начинается строительство Западной хорды, сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.
Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области
По информации ведомства, протяженность эстакады составит 364 м. Дорожники расчистили полосу для отвода дороги. Сейчас ведется работа по переносу инженерных коммуникаций.
Как писал ранее «Ъ-Юг», Западная хорда станет завершающим этапом создания Ростовского транспортного кольца. Магистраль объединит 12 участков федеральных и региональных дорог общей протяженностью 110 км.
«Строительство объекта ведётся, в том числе, на средства инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного Ростовской области», – цитирует пресс-служба минтранса заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.
На реализацию первого этапа проекта протяженностью 4,75 км будет направлено 15 млрд руб. инфраструктурного кредита, выделенного региону федеральным центром.