Началось строительство первой эстакады Западной хорды в Ростове

Строители начали возводить автомобильную эстакаду через железную дорогу. Это первое сооружение, с которого начинается строительство Западной хорды, сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

По информации ведомства, протяженность эстакады составит 364 м. Дорожники расчистили полосу для отвода дороги. Сейчас ведется работа по переносу инженерных коммуникаций.

Как писал ранее «Ъ-Юг», Западная хорда станет завершающим этапом создания Ростовского транспортного кольца. Магистраль объединит 12 участков федеральных и региональных дорог общей протяженностью 110 км.

«Строительство объекта ведётся, в том числе, на средства инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного Ростовской области», – цитирует пресс-служба минтранса заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

На реализацию первого этапа проекта протяженностью 4,75 км будет направлено 15 млрд руб. инфраструктурного кредита, выделенного региону федеральным центром.

Анастасия Назарова