«Нужно как можно скорее перейти от кадрового учета к кадровой политике»

— Нехватка медицинских кадров – это проблема не только Нижегородской области и России, но и всего мира. Особенно дефицит стал ощущаться после пандемии коронавируса, когда возрастные медработники начали выходить на пенсию, не дорабатывая месяцы и годы. На своем уровне мы пытаемся делать все от нас зависящее, чтобы привлечь в регион медицинских сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Каждый месяц мы собираем всех главврачей и требуем от них как можно скорее перейти от кадрового учета к кадровой политике – вывести на первый план удержание медработника и проактивный поиск специалиста.

У нас как привыкли работать в государственной сфере: нашли специалиста, поставили галочку о том, что закрыта вакансия, и дальше забыли про него. Так ни в коем случае нельзя поступать.

Миграционные процессы идут быстро даже внутри России. Нужно постоянно взаимодействовать с молодыми специалистами и комплексно работать в программе удержания работников. Конечно, для привлечения сотрудника одной зарплаты мало. Мы разработали программу, которая позволяет нашим учреждениям привлечь узких специалистов. В этом году нам удалось увеличить ее финансирование с 50 млн до 250 млн руб. (на стимулирующие выплаты по миллиону рублей.– "Ъ").

Проблема кадрового дефицита не решается тем, чтобы просто нагнать в учреждения как можно больше врачей и медсестер. Важной здесь является и IT-составляющая. Например, раньше, чтобы вовремя обнаружить у пациента инфаркт, едва ли не в каждом селе должен был быть свой кардиолог. Это трудновыполнимо. Поэтому мы закупили портативные отечественные электрокардиографы, которые снимают кардиограмму и сразу пересылают ее в центр расшифровки. Результат фельдшер скорой помощи может увидеть уже через 10-15 минут, а раньше бы на это потребовалось несколько дней. Благодаря внедрению таких технологий в прошлом году от болезней системы кровообращения дополнительно удалось спасти жизнь трем с половиной тысячам нижегородцев.

Мы продолжаем фиксировать жалобы жителей на работу скорой помощи. Отработав смену вместе с бригадой, я понимаю, что большая часть нареканий пациентов к работе скорой сводится к элементарному потребительскому отношению к медицине.

Минимум 40% вызовов нецелевые и вообще не требовали срочного вмешательства: давление, однократное повышение температуры до 38 градусов, головная боль. Был случай, когда нижегородка прикусила язык и вызвала скорую, потому что приняла черную гематому на языке за образовавшийся за три часа рак. Все эти и другие похожие случаи относятся к неотложной помощи, на которую по федеральным стандартам отводится два часа. В течение 20 минут скорая помощь должна приезжать только в тех случаях, когда речь идет о жизни и смерти: остановка дыхания, авария, кровопотеря и так далее. В этот норматив мы укладываемся. Мы очень дорожим ресурсом скорой медицинской помощи. Один ее вызов обходится бюджету в 20 тыс. руб., а нижегородцы ежедневно вызывают скорую около 2,5 тысяч раз. Мы тратим огромные деньги, чтобы содержать скорую помощь, и к этому ресурсу нужно относиться очень и очень бережно.

Записала Елена Ковалева