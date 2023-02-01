В станице Анапской обнаружили могильник возрастом более 2 тысяч лет

В станице Анапской Краснодарского края археологи обнаружили античный могильник возрастом в две тысячи лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты нашли в захоронениях стеклянные и керамические сосуды, стеклянные и каменные бусы из янтаря, гагата, сердолика, хрусталя и фаянса. В одном из погребений обнаружена бусина в виде жука скарабея, который в Египте считался символом возрождения.

Кроме того, здесь обнаружены предметы одежды, вооружения и конской упряжи. Археологи считают, что богатство погребального инвентаря указывает на значительный достаток населения, оставившего этот могильник.

Исследования здесь начались в январе текущего года. Все артефакты поступят в государственный музейный фонд России.

По словам замгубернатора Романа Лузинова, после завершения исследований на этой территории будет построен детский сад.

Тат Гаспарян

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