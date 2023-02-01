В Ярославле застройщика в третий раз начнут судить за хищение средств дольщиков

Уголовное дело о хищении средств дольщиков в третий раз поступило в Кировский районный суд Ярославля. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

На скамье подсудимых руководители строительной компании «Мегастрой», которая с 2014 года строила многоквартирный дом на улице Жуковского в Ярославле. Уголовное дело о хищении средств дольщиков было возбуждено в 2019 году, в суд его передавали уже дважды – в феврале 2020 года и в ноябре 2022-го.

Но оба раза суд принимал решение о возврате дела в прокуратуру с указанием, что «обвинительное заключение составлено с нарушением Кодекса». 31 января 2023 года уголовное дело о хищении средств дольщиков в третий раз поступило в Кировский районный суд Ярославля. Дата первого заседания не назначена.

Сам дом на улице Жуковского, 29б во Фрунзенском районе Ярославля до сих пор не достроен. В 2022 году «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ярославской области» трижды объявлял конкурс по поиску подрядчика на достройку многоэтажки. Но и за 708 миллионов рублей желающих не нашлось.

Андрей Иванов