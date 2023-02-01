В Ярославле строительство школ не успевает за ростом числа школьников

В Ярославле прирост новых учеников значительно опережает темпы строительства новых школ. Количество учеников в школах в 2022-2023 учебном году увеличилось на 2247 человек по сравнению с прошлым учебным годом и составило 69076 человек, при этом в последние годы в городе введена лишь одна школа на 750 мест. Информацию о развитии муниципальной системы образования мэрия города представила на заседании постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ежегодно численность учащихся общеобразовательных учреждений на территории города увеличивается в среднем на 1,5-2 тыс. человек за счет увеличения рождаемости и притока населения в город. Кроме этого, численность детей, которые обучаются во вторую смену в общеобразовательных учреждениях города, также ежегодно увеличивается»,— говорится в документе мэрии Ярославля.

Власти надеются решить проблему. Сейчас ведутся работы по строительству школы в Дзержинском районе на улице Пашуковской на 1100 мест. В период до 2024 года также планируется строительство еще 4 школ с общей проектной мощностью на 3800 мест во Фрунзенском, Красноперекопском и Дзержинском районах города.

Депутаты муниципалитета отметили также нехватку педагогов в школах города.

Антон Голицын