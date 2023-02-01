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обновлено 17:07

Экстренно госпитализированный экс-руководитель ПГНИУ сегодня вернулся в университет

Экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, который в минувший понедельник был экстренно госпитализирован в лечебное учреждение, сегодня принял участие в заседании ученого совета вуза. На этом мероприятии в качестве исполняющего обязанности ректора ПГНИУ был представлен Игорь Германов. По сообщению Минобранауки, господин Красильников попросил прекратить его полномочия в связи с состоянием здоровья. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», на заседании ученого совета он объявил, что покидает пост из-за болезни и тепло попрощался с коллегами, поблагодарив их за совместную работу.

Дмитрий Красильников также разместил прощальный пост в своем Telegram-канале, в котором выразил благодарность преподавателям и студентам. «Сегодня, оглядываясь назад, я вижу успешные реализованные проекты, в которые университетские команды вложились всеми своими силами. Есть и большой задел на будущую работу: концептуальные преобразования Alma Mater к 2030 году. Уверен, коллегам удастся реализовать все намеченные планы!»,— написал господин Красильников.

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