В Динском районе появится новая особо охраняемая природная территория

На территории Пластуновского сельского поселения появится новая особо охраняемая природная территория, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В ближайшее время специалисты определят земельные участки для складирования донных отложений, которые соберут при расчистке реки 2-я Понура.

Сейчас в станице Динской за счет средств федерального бюджета расчищают 5,5 км опасных участков рек 1-я и 2-я Кочеты. Сообщается, что русла углубят на 1,6 м. Общий объем выемки донных отложений составит более 261 тыс. куб. м.

В Краснодарском крае находятся 435 особо охраняемых природных территорий всех уровней, в том числе 7 федеральных. В систему ООПТ региона входят 353 территории регионального и 75 — местного значения.

Тат Гаспарян

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