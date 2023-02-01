КамАЗ и КФУ вошли в топ-100 лучших работодателей России

Сразу три татарстанских работодателя вошли в сотню лучших среди крупнейших компаний России. Рейтинг по итогам 2022 года опубликовал HeadHunter.

КамАЗ занял 54-ю строчку из 103, Delko — 59-е место; Казанский федеральный университет — 75-е место.

Среди крупных компаний оказались девять работодателей из Татарстана. Мэрия Казани заняла 20-ю строчку, Университет Иннополис — 54-ю, ГК «Альфа» — 84-ю, ICL Services — 89-е место; KazanExpress — 104-е место; Brinex — 119-е место; «Татспиртпром» — 176-е место; «Находка» — 242-е место; «Данафлекс» — 245-е место.

Лидером рейтинга лучших работодателей страны по итогам года стал Сбербанк. В тройку также вошли «Яндекс» и Альфа Банк. Всего в списке лучших работодателей РФ оказались 27 татарстанских компаний.

"Ъ-Казань"