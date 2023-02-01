Суд назначил обязательные работы выбежавшему на лед после хоккейного матча в Уфе

Советский райсуд Уфы назначил Егору Лысенко, который выбежал на лед стадиона «Уфа-Арена» после матча между хоккейными клубами «Салават Юлаев» и «Автомобилист», 40 часов обязательных работ и запретил полгода посещать официальные спортивные мероприятия. Болельщик признан виновным в нарушении правил поведения зрителей (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ).

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 26 декабря прошлого года во время акции «Мишкопад». Зрители бросают на лед мягкие игрушки, купленные до начала матча в «Уфа-Арене». Вырученные средства идут на благотворительность, а игрушки передают в детские учреждения. Как заявила в суде сотрудница отдела 7 УМВД по Уфе Рашида Камалова, составившая протокол об административном правонарушении, она «увидела на экранах молодого человека, который бегал по льду минут десять, прежде чем его задержали сотрудники арены и сотрудники правоохранительных органов».

По словам директора спортивного комплекса «Уфа-Арена» Сергея Александрова, подсудимый, повредив защитное остекление на скамейке запасных, нанес спортивному сооружению ущерб в размере 10 тыс. руб.

Подсудимый вину не признал. Господин Лысенко сообщил, что хотел пообщаться с хоккеистами, для чего «облокотился на полочку и, случайно сломав защитное стекло, упал на следующий ряд». Затем в поисках выхода он перепрыгнул через бортик на лед.

Однако суд пришел к выводу, что вина Егора Лысенко подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, показаниями свидетелей. «На льду он (Лысенко) сфотографировался, попытался поговорить с игроками, затем пошел на выход»,— говорится в постановлении суда.

Из-за инцидента ХК «Салават Юлаев» был оштрафован на 500 тыс. руб. Эти средства клуб намерен взыскать с ответчика.

Влада Шипилова, Уфа