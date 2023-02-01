АФК «Система» выкупит отель Park Inn в Екатеринбурге

Компания «Космос Северо-Запад» (дочернее предприятие ООО «Космос ОГ», входит в ПАО АФК «Система») выкупит у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей в четырех городах РФ, в том числе Park Inn by Radisson Ekaterinburg (ул. Мамина-Сибиряка, 98).

Согласно сообщению компании, сумма сделки составляет до €203 млн. Окончательную цену назовут, когда будут понятны остатки средств на счетах приобретаемых компаний при закрытии сделки. Закрыть ее планируют до конца I квартала.

«Большая часть приобретаемых отелей имеет уникальную локацию – от исторического центра Санкт-Петербурга и других городов до непосредственной близости к крупнейшим российским аэропортам — Шереметьево и Пулково», — прокомментировал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Он также добавил, что за счет этой сделки компания удвоит свой номерной фонд.

Кроме отеля в Екатеринбурге компания приобретет шесть отелей в Санкт-Петербурге, два в Москве и один в Мурманске. Номерной фонд отелей составляет более 4 тыс. единиц. В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд руб., а в 2019 году – 6,2 млрд руб.

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