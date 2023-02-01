Выдача ипотеки в Челябинской области снизилась на 29%

В 2022 году в Челябинской области банки выдали 39,7 тыс. ипотечных кредитов. Это на 29% меньше, чем в 2021 году, сообщают по итогам исследования эксперты «Циан. Аналитики».

Доля неплатежей по ипотеке в общем объеме задолженности по этому виду кредитования в регионе в 2022 году составила 0,4%. Доля просроченной задолженности по ипотеке в общем объеме неплатежей по всем видам кредитов оценивалась в 4,6%.

Продажи ипотеки в прошлом году по отношению к 2021-му снизились в большинстве регионов РФ. Наибольшее падение сокращение числа сделок отмечено в Ингушетии (-64%), Калининградской области (-44%) и Крыму (-43%). В Санкт-Петербурге снижение отмечено на 38%. в Москве — на треть. Меньше всего выдача ипотеки снизилась в Якутии (-13%), Амурской области (-14%), Бурятии и на Алтае — на 15%.