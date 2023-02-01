«Национальный рынок необходимо защитить от критического импорта сейчас и в долгосрочной перспективе»

Тема импортозамещения остается ключевой в экономической повестке РФ. Вся новая отечественная импортозамещающая продукция должна иметь на российском рынке безусловный приоритет, а ее производители должны быть в более выгодных условиях, чем их иностранные конкуренты, уверен руководитель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.



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«Импортозамещение, технологический суверенитет — это, по понятным причинам, сейчас центральная тема для развития российской экономики. У Ростовской области, в силу нашего промышленного потенциала, здесь особая роль. И мы движемся вперед по многим отраслевым направлениям, даже в таких сложных, но критически важных для страны сферах, как, например, микроэлектроника. Ростовская группа компаний «Бештау Электроникс» уже выпускает мониторы, клавиатуры, компьютерные мышки, материнские платы, сертифицировала их как российскую продукцию. Там реально доминирующая роль отечественного. В 2023 году компания начнет производство ноутбуков и серверов. Это — отечественные изделия, замещающие импорт, и стоят они зачастую дешевле не только аналогичной американской и западноевропейской продукции, но даже китайской.

В целом мы сейчас активно донастраиваем государственную экономическую политику, чтобы максимально поддержать новые производственные проекты, связанные с замещением импорта.

В январе 2023 года Законодательное Собрание Ростовской области направило обращение к федеральному правительству с предложением переориентировать в пользу импортозамещающих проектов средства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Фонд входит в капитал промышленных компаний как акционер, что в нынешних условиях для многих предприятий менее рискованно и более удобно, чем кредит, пусть даже субсидируемый государством.

В феврале, на пленарном заседании областного ЗакСобрания, планируем принять еще одно обращение к федеральным властям — о защите национального рынка от импорта. Чтобы российские производители импортозамещающей продукции не оказались в ситуации, когда через пять, семь, десять лет иностранные компании из недружественных стран, пытаясь вернуться на наш рынок, предложат более низкие цены за счет масштаба своих производств. В отдельных отраслях, секторах экономики нам трудно конкурировать с импортом, в том числе, например, по цене. Поэтому мы должны защитить наш рынок сейчас и в долгосрочной перспективе. Защитить либо высокими заградительными импортными пошлинами сроком на 10-20 лет в тех секторах, где сейчас создаются новые производства импортозамещающих товаров, либо квотированием. Например, если предприятия российских промышленных инвесторов покрывают 80% национального рынка, то квота для иностранных производителей составит 20%. Такие меры позволят повысить предсказуемость ситуации, дадут промышленным инвесторам, которые пошли в тему импортозамещения, важные, законодательно подтвержденные, гарантии возвратности и окупаемости их инвестиций, защиты интересов отечественного бизнеса, а, значит, и нашей страны.

Как ожидается, на весенней сессии Госдумы в федеральный закон о промышленной политике введут понятие «технологический суверенитет российской промышленной продукции», закрепив приоритет приобретения отечественной продукции при реализации инвестиционных проектов с господдержкой. Государственная информационная система ГИС «Промышленность» аккумулирует уже более 200 тыс. номенклатурных позиций импортозамещающей продукции. Такие площадки позволяют видеть наши сильные и слабые стороны в замещении импорта. Когда, например, работа целого завода может остановиться из-за небольшой детали, потому что она — импортная и кто-то решил нам ее не поставлять по политическим соображениям. Вот таких деталей должно становиться все меньше. На это нацелена вся государственная экономическая политика.

Мы общаемся с большим количеством предприятий Ростовской области, включившихся в импортозамещение, чтобы понимать, чем дополнить ассортимент мер поддержки, как быстрее снизить зависимость от импорта. Конечно, есть виды продукции, которые получится заместить только на горизонте пяти-семи лет. Но нам важно начать и вести эту работу сейчас, и не бросать, не останавливать ее, даже если антироссийские санкции и экономическое давление на Россию вдруг когда-то смягчатся».