В Челябинске суд обязал «Ростелеком» вернуть 20,5 млн рублей областному учреждению

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд обязал ПАО «Ростелеком» вернуть ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112-Безопасный регион» 20,5 млн руб. Средства были получены по госконтракту, который суд признал недействительным, сообщает управление ФАС России по Челябинской области.

Контракт на аренду с правом последующего выкупа комплекса фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения стороны заключили в 2018 году. Его цена составила 317,6 млн руб. В 2019 году Челябинское УФАС признало, что заказчик нарушил закон «О защите конкуренции», создав преимущественные условия для ПАО «Ростелеком». Так, компания заранее получила информацию о предстоящих торгах – на совещании по подготовке саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, которые в итоге не состоялись. Кроме того, в документации об аукционе отсутствовали сведения об объеме услуг связи, которые должен оказать исполнитель. Описание объекта закупки содержало условия, соответствующие комплексам фиксации «Ростелеком», первые из которых компания построила еще в 2014 году. Также на дату заключения контракта ПАО не владело всем оборудованием для передачи в аренду заказчику.

Суд двух инстанций по иску Челябинского УФАС признали госконтракт недействительным и обязали «Ростелекома» вернуть заказчику 20,5 млн руб., оплаченные за два месяца аренды, несмотря на отсутствие переданного комплекса и полного пакета документов.