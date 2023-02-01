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Начальником управления торговли Ростова-на-Дону назначен Алексей Зайдлин

Новым начальником управления торговли и бытового обслуживания Ростова стал Алексей Зайдлин. Информация об этом опубликована на сайте подразделения администрации.

По информации donnews.ru, Алексей Зайдлин имеет диплом физического факультета РГУ. В начале 2000-х годов он работал в администрации Аксайского района. Затем трудился в коммерческих структурах, в том числе, в агрохолдинге «Степь», откуда ушел полгода назад. До последнего назначения он был начальником отдела в управлении торговли администрации Ростова.

На новой должности Алейсей Зайдлин намерен продолжать политику предыдущего руководителя.

«Однозначно продолжу борьбу с незаконной торговлей, всё должно быть легально, красиво и государство должно получать налоги», — сказал Зайдлин журналистам.

Напомним, бывший начальник управления торговли Константин Тихонов в ноябре 2022 года покинул свой пост, чтобы возглавить администрации Ленинского района.

Анастасия Назарова

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