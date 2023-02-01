В Саратове экс-полицейского будут судить за получение взятки от пьяного водителя

В Саратове бывший инспектор дорожно-патрульной службы УМВД предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, ночью 3 декабря 2022 года инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находился пьяный гражданин. Во время выяснения обстоятельств стороны договорились о том, что нарушитель передаст инспектору 40 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности. Водитель передал часть оговоренной суммы сотруднику.

Противоправные действия полицейского выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области.

По информации ГУ МВД России по Саратовской области, полицейский уволен из органов по отрицательным основаниям.

Марина Ковалева