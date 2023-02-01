Начальника пожарной лаборатории заподозрили в ложной экспертизе кабеля для детсада

Как сообщили в региональном следственном управлении СК, возбуждено уголовное дело в отношении начальника судебно-экспертного учреждения, подозреваемого по ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий. Речь идет об Иване Лягине, руководителе ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория» (ИПЛ) по Нижегородской области.

По версии следствия, в феврале-марте 2020 года он дал заведомо незаконное указание подчиненному провести исследования кабеля по показателю токсичности продуктов горения и вынести незаконное заключение о степени токсичности, указав положительные для заказчика результаты. Затем руководитель лаборатории подписал заведомо подложное заключение, которое послужило основанием для ввода объекта в эксплуатацию.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», речь идет о детском саде, построенном в микрорайоне Мещерское озеро. По сообщению следствия противоправные действия начальника экспертной организации повлекли причинение ущерба ГлавУКСу Нижнего Новгорода в сумме более 2,36 млн руб., затраченных на закупку кабеля. В ГлавУКСе также прошли следственные действия, однако в учреждении сообщили, что заключение ИПЛ относительно кабеля оформляла подрядная организация, строившая детсад.

Добавим, что в 2020 году директором муниципального строительного заказчика был Сергей Шемчук, однако весной прошлого года он вместе с подчиненным попал под следствие по обвинению в получении взяток за оплату по муниципальным контрактам.

Иван Сергеев