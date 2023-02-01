У министра транспорта Прикамья появился заместитель по ИТС

С 1 февраля на должность заместителя министра транспорта Пермского края назначен Максим Зорин, сообщил Telegram-канал «Реальная Пермь». В министерстве подтвердили эту информацию, пояснив, что господин Зорин занял свободную до настоящего времени должность замминистра по ИТС (интеллектуальная транспортная система) и будет заниматься цифровой трансформацией отрасли.

Информацию о предыдущих местах работы Максима Зорина в пресс-службе регионального минтранса предоставить не смогли.

Ранее направление информационных технологий в минтрансе Прикамья курировал замминистра Михаил Бобров. В начале 2021 года, вскоре после ухода с поста главы министерства Николая Уханова, господин Бобров тоже покинул должность.