Жителя Сарапула будут судить за избиение мужчины до смерти из-за ревности

В Сарапуле перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в избиении мужчины до смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, причиной преступления стала ревность.

По версии следствия, в декабре 2022 года нетрезвый мужчина вернулся домой и увидел сожительницу вместе с потерпевшим. Из-за ревности между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего руками и ногами.

Затем он вытащил мужчину в общий коридор общежития, где он скончался. Позднее тело убитого обнаружили жильцы.

Уголовное дело направлено в Сарапульский городской суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.