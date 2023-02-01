АКРА подтвердило рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-, сообщили в пресс-службе компании. Прогноз остался позитивным.

Кредитный рейтинг обусловлен в том числе умеренно низкой долговой нагрузкой и сравнительно высокими показателями развития экономики. Валовый городской продукт Нижнего Новгорода не рассчитывается, но, по оценкам АКРА, в разные годы в городе могло формироваться от 40% до 60% объема отгруженных товаров собственного производства Нижегородской области.

«Поддержку рейтингу оказывают возросший в 2022 году объем доступной ликвидности и умеренные риски рефинансирования обязательств в краткосрочной перспективе, а сдерживают его уровень — существенная зависимость Нижнего Новгорода от вышестоящего бюджета и вероятность роста краткосрочной части долга»,– отметили в АКРА.

Анастасия Еремина