В Казани директора учебного центра подозревают в получении взятки

Против 37-летнего директора казанского учебно-методического центра ФАС возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (ч.2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления СКР по Татарстану.

Следствие считает, что в 2020-21 годах центр заключил договоры оказался рекламных услуг с предпринимателем. При этом задержанный заявил о необходимости передачи ему трети от их суммы за лоббирование ее интересов при заключении договоров, а также создания условий для их исполнения в будущем. После этого бизнесмен перевел деньги на счета жены подозреваемого и его доверенного лица 104 тыс. руб., уточнили в СКР.

Детали произошедшего выясняются.

"Ъ-Казань"