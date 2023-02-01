Культповестка

ВЫСТАВКИ
«Отличники»
Дата: до 21 мая
Место: Музей русского импрессионизма
Паскаль Даньян-Бувре, «Благословение новобрачных», 1880–1881 годы.
Выставка сосредоточена вокруг идеи русских художников на рубеже XIX–XX веков. Обучившись живописи за границей, они решили не подражать западным мастерам, а «запустить» собственную ветку в отечественном искусстве. Отсюда взялось и название выставки — игра слов вокруг хороших оценок и уникальности. На выставке будут представлены работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Василия Шухаева и других.
«Не оглядывайся назад»
Дата: до 11 марта
Место: Sistema Gallery
Леонид Ротарь, «Ева бегущая за ограду», 2016 год.
На этой выставке представлены работы разных художников, разные жанры и поколения. По уверениям организаторов, объединяет их всех отказ смотреть назад. В картинах, скульптурах и произведениях видеоарта наблюдается единая тема — движение вперед. Да, звучит это абстрактно, но и работы тоже лишены четких деталей и сценариев — а значит, они открыты для интерпретаций.
ТЕАТР
«На бойком месте»
Дата: 2 и 28 февраля, 19:00
Место: ГАМТ
Малый театр с размахом отмечает юбилей своего любимого драматурга Александра Островского. В конце прошлого сезона театр поставил «Женитьбу Бальзаминова», а в новом представит сразу две постановки Островского, одна из них — «На бойком месте». Художник-постановщик спектакля — Нана Абдрашитова. Главные роли играют заслуженный артист России Виктор Бунаков (Бессудный), Мари Марк (Евгения Миронова), Олег Доброван (Миловидов) и другие.
«Добрый человек из Сезуана»
Дата: 22 февраля, 19:00
Место: Театр им. Пушкина
Классическая пьеса, поставленная одним из самых востребованных театральных режиссеров России, Юрием Бутусовым. Историю о благих намерениях и расплате за них на сцене воплотили Александра Урсуляк, Александр Арсентьев, Анастасия Лебедева и другие.
КИНО
«Чебурашка»
Один из самых громких отечественных проектов этого года. Впервые Чебурашка, созданный Эдуардом Успенским, появляется в «живом» кино. Все персонажи нам уже давно знакомы, но придуманы заново режиссером Дмитрием Дьяченко (он же отвечал за кассово успешную франшизу «Последний богатырь»). Во главе угла, как всегда, истории о дружбе, доброте и человечности.