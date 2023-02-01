Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Отличники»

Дата: до 21 мая Место: Музей русского импрессионизма

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паскаль Даньян-Бувре, «Благословение новобрачных», 1880–1881 годы.

Паскаль Даньян-Бувре, «Благословение новобрачных», 1880–1881 годы.



Выставка сосредоточена вокруг идеи русских художников на рубеже XIX–XX веков. Обучившись живописи за границей, они решили не подражать западным мастерам, а «запустить» собственную ветку в отечественном искусстве. Отсюда взялось и название выставки — игра слов вокруг хороших оценок и уникальности. На выставке будут представлены работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Василия Шухаева и других.

«Не оглядывайся назад»

Дата: до 11 марта Место: Sistema Gallery

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Ротарь, «Ева бегущая за ограду», 2016 год.

Леонид Ротарь, «Ева бегущая за ограду», 2016 год.



На этой выставке представлены работы разных художников, разные жанры и поколения. По уверениям организаторов, объединяет их всех отказ смотреть назад. В картинах, скульптурах и произведениях видеоарта наблюдается единая тема — движение вперед. Да, звучит это абстрактно, но и работы тоже лишены четких деталей и сценариев — а значит, они открыты для интерпретаций.

ТЕАТР

«На бойком месте»

Дата: 2 и 28 февраля, 19:00 Место: ГАМТ

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Малый театр с размахом отмечает юбилей своего любимого драматурга Александра Островского. В конце прошлого сезона театр поставил «Женитьбу Бальзаминова», а в новом представит сразу две постановки Островского, одна из них — «На бойком месте». Художник-постановщик спектакля — Нана Абдрашитова. Главные роли играют заслуженный артист России Виктор Бунаков (Бессудный), Мари Марк (Евгения Миронова), Олег Доброван (Миловидов) и другие.

«Добрый человек из Сезуана»

Дата: 22 февраля, 19:00 Место: Театр им. Пушкина

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Классическая пьеса, поставленная одним из самых востребованных театральных режиссеров России, Юрием Бутусовым. Историю о благих намерениях и расплате за них на сцене воплотили Александра Урсуляк, Александр Арсентьев, Анастасия Лебедева и другие.

КИНО

«Чебурашка»

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Один из самых громких отечественных проектов этого года. Впервые Чебурашка, созданный Эдуардом Успенским, появляется в «живом» кино. Все персонажи нам уже давно знакомы, но придуманы заново режиссером Дмитрием Дьяченко (он же отвечал за кассово успешную франшизу «Последний богатырь»). Во главе угла, как всегда, истории о дружбе, доброте и человечности.