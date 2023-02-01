Уфимца, выбежавшего на лед после матча «Салавата Юлаева», отправили на обязательные работы

Советский районный суд Уфы вынес решение по административному делу уфимца Егора Лысенко, который 26 декабря прошлого года выбежал на лед «Уфа-Арены» по окончании матча между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Во время инцидента, который квалифицируется как нарушение Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, в «Уфа-Арене» проходила социальная акция «Мишкопад» — зрители бросали на лед мягкие игрушки, заранее купленные в «Уфа-Арене». Вырученные средства идут на благотворительность, а игрушки — в детские учреждения.

По словам свидетеля, выступившего в суде, Егор Лысенко «бегал по льду минут десять, прежде чем его задержали сотрудники арены и сотрудники правоохранительных органов».

Подсудимый вину не признал. По его словам, он, «облокотившись на полочку», упал вперед и, сломав защитное стекло, оказался на нижнем ряду. «Не растерявшись, он пошел искать выход из зоны, в которую попал, перепрыгнул через бортик на лед. На льду он сфотографировался, попытался поговорить с игроками, затем пошел на выход, — указано в постановлении суда. — Полагает, что он достаточно самостоятелен и образован, чтобы не дожидаться сотрудников арены, а самому действовать по своему усмотрению».

Суд пришел к выводу, что вина Егора Лысенко подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, показаниями свидетелей. Постановлением суда Егору Лысенко назначено 40 часов обязательных работ, также ему запрещено в течение полугода посещать официальные спортивные мероприятия.

По информации «Ъ-Уфа», хоккейный клуб «Салават Юлаев» готовит гражданский иск к Егору Лысенко. Из-за инцидента КХЛ оштрафовала клуб на 500 тыс. руб. Эти средства «Салават Юлаев» намерен взыскать с ответчика.

Булат Баширов

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