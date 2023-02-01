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Водитель попавшего в ДТП автобуса «Саранск-Пенза» приговорен к году ограничения свободы

В Пензенской области 53-летний житель Саранска признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что утром 1 августа 2022 года водитель ООО «Мордовавтотранс», управляя рейсовым автобусом, перевозил пассажиров по маршруту «Саранск-Пенза». Транспорт находился в исправном состоянии.

В селе Сандерки Лунинского района водитель своевременно не снизил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в металлический забор. После этого автобус опрокинулся. В автобусе на момент аварии находилось 17 пассажиров. Большинство из них получили средней тяжести вред здоровью, двое – мужчины 57 и 58 лет – получили тяжелые травмы.

Водитель автобуса приговорен к году ограничения свободы и лишен водительских прав на такой же срок.

Марина Ковалева

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