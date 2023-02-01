Восемь россиян пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии

На горнолыжном курорте Гульмарг, расположенном в Гималаях (союзная территория Джамму и Кашмир), произошел сход лавины. В результате 2 человека погибли, 19, в том числе 8 граждан России, пострадали.

«Восемь россиян пострадали при сходе лавины. Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное»,— рассказали «РИА Новости» в полиции округа Барамула (находится рядом с горнолыжным курортом).

Как сообщает газета Indian Express со ссылкой на правоохранительные органы, двое погибших были гражданами Польши.

Гульмарг — это крупнейший горнолыжный курорт в Гималаях. В нем расположено около 40 отелей. В декабре в Гульмарге традиционно открывается горнолыжный сезон, который, как правило, длится до начала марта.

Андрей Сапожников