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обновлено 16:03

Бывший ректор ПГНИУ уволился по состоянию здоровья

Дмитрий Красильников написал заявление об освобождении с должности ректора ПГНИУ по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Заместитель главы Минобрнауки РФ, статс-секретарь Петр Кучеренко поблагодарил бывшего руководителя за вклад в развитие вуза.

Фото: ПГНИУ

Фото: ПГНИУ

И. о. ректора ПГНИУ сегодня назначен Игорь Германов. Сегодня же он был представлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Игорь Германов в 1996 году окончил Пермский государственный университет. Имеет ученую степень кандидата социологических наук и ученое звание доцента. Автор 52 научных публикаций. Много лет проработал в родном вузе, прошел путь от ассистента кафедры до руководителя. Занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлял управление кадровой политики университета. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с Игорем Германовым будет заключен контракт на один год.

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