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Поставщик газа в Удмуртии за год взыскал с должников свыше 721 млн рублей

В 2022 году «Газпром межрегионгаз Ижевск» предъявил должникам из числа юридических лиц 182 исковых заявления на сумму 557,2 млн руб., физлицам — 4 624 заявления на сумму 48,8 млн руб.

Фото: Газпром межрегионгаз Ижевск

Фото: Газпром межрегионгаз Ижевск

Вынесено за год 141 судебное решение на сумму 432,7 млн руб. в отношении юридических лиц и 1 465 решений на сумму 15,1 млн руб. в отношении физических лиц. Всего в пользу компании за январь-декабрь с потребителей взыскано свыше 721 млн руб. долгов, в том числе по предыдущим судебным решениям.

«В рамках заключенных договоров мы обеспечиваем бесперебойную поставку газа. Однако большое количество потребителей по-прежнему игнорирует свои договорные обязательства по оплате поставленного ресурса. Наиболее эффективным инструментом укрепления платежной дисциплины является претензионно-исковая работа, которую мы проводит систематически и будем продолжать впредь»,— подчеркнул заместитель генерального директора по экономике и работе с потребителями ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Андрей Мельник.

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