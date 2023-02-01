55 машин стоят в очереди на Керченской переправе

За минувшие сутки три парома - «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 261 машину и 313 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На парковке в поселке Ильич в очереди на паромную переправу стоят 55 транспортных средств. Среди них в основном фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водители осуществляют погрузку только по выданным пропускам. Сообщается, что на месте также дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева.

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября 2022 года в обе стороны перевезли более 76,8 тыс. пассажиров, 58,3 тыс. автомобилей и 6,4 тыс. железнодорожных вагонов.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные 27 октября 2022 года. Переправиться в Крым и проехать по региону могут только большегрузы с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Екатерина Мухамедова

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