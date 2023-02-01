Бывший замруководителя краевого УКС выбыл из списка претендентов на пост главы Березников

В конкурсе на замещение должности главы Березников примут участие четыре человека: бывший замглавы Березников Алексей Якин, сотрудник АНО «Боевой путь» Олег Наумов, старший менеджер БК «Калий-баскет» Алексей Пегушин и директор ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко.

Еще один претендент — бывший замруководителя управления ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максим Зубарев принимать участие в конкурсе не будет. Такое решение приняла конкурсная комиссия после проверки сведений и документов, представленных кандидатами.

Конкурс-испытание состоится 8 февраля 2023 года в конференц-зале здания администрации Березников. Основным претендентом на пост считается директор ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко.

Дума Березников приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года.