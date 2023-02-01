В Волгограде открыли памятник Иосифу Сталину

Сегодня в Волгограде открыли памятники трем полководцам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках 80-летия Сталинградской битвы на территории одноименного музея-панорамы появились монументы генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому.

Автором скульптур стал заслуженный художник России Сергей Щербаков. Для создания эскизов и бюстов памятников использовались архивные фотографии — генералиссимус и маршалы изображены в парадной форме с медалями и орденами. Монументы выполнены из бронзы и установлены на гранитных постаментах.

Марина Ковалева