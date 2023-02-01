Экс-глава ПГНИУ лишился поста председателя совета ректоров краевых вузов

Бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников лишен поста председателя совета ректоров вузов Пермского края, так как членом совета может быть только ректор либо человек, который исполняет его обязанности. Как сообщает Properm.ru, обязанности главы совета автоматически перешли к заместителю председателя организации — ректору Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Константину Егорову. Нового председателя совета должны выбрать в марте на собрании совета ректоров. Точная дата собрания пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Красильников возглавлял ПГНИУ с июля 2020 года, когда он был назначен врио ректора. В мае 2021 года господин Красильников был утвержден в этой должности на постоянной основе. В июне того же года он был избран председателем совета ректоров краевых вузов.

Ранее стало известно, что Дмитрий Красильников покинул должность ректора ПГНИУ. В минувший понедельник он был госпитализирован прямо с рабочего места. По одной из версий, перед этим ему сообщили из Минобрнауки РФ о смене руководства вуза. Исполняющим обязанности ректора университета был назначен Игорь Германов, занимавший должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлявший управление кадровой политики ПГНИУ.