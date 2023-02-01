Следователи задержали подполковника полиции, который сбил пешехода в Усть-Лабинске и скрылся

Сотрудники СКР задержали 52-летнего заместителя начальника отдела-начальника отделения по работе с личным составом ОМВД России по Усть-Лабинскому району по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью местного жителя, сопряженном с оставлением места ДТП (п."б" ч.2 ст.264 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Об этом говорится в пресс-релизе краевого управления Следственного комитета России.

На сайте райотдела МВД указано, что эту должность занимает подполковник полиции Владимир Кочерга.

По данным следствия, высокопоставленный полицейский за рулем «Киа Рио» не уступил дорогу 60-летнему пешеходу и сбил его на проезжей части. ДТП случилось 28 января около 23:00 на ул. Вольной в Усть-Лабинске. После произошедшего сотрудник полиции скрылся с места ДТП. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы.

В настоящий момент мужчине продолжают оказывать медицинскую помощь в условиях стационара.

По уголовному проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Наталья Решетняк

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