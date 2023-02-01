Арбитражный суд Кубани занял первое место по числу рассмотренных кассационных дел

Арбитражный суд Краснодарского края стал лидером в СКО по числу рассмотренных кассационных дел по итогам 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Всего за прошлый год на Кубани рассмотрели 5,2 тыс. кассационных жалоб или 48,5% от общего числа заявлений, поступивших с арбитражные инстанции СКО. На втором месте Арбитражный суд Ростовской области — 2,7 тыс. дел (25,3%), далее следует Ставропольский край (1,1 тыс. дел, 10,7%).

Всего за 2022 год в Арбитражный суд СКО поступило 14,7 тыс. кассационных жалоб, что на 220 заявлений больше, чем годом ранее.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram