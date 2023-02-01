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Коммерсантъ FM
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«ССР должен повысить скорость подготовки документов»

Александр Леви — о новом инструменте разработчика «МойОфис»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, для чего предназначен сервер совместного редактирования при работе с документами.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отечественный разработчик «МойОфис» выпустил мажорное обновление своих продуктов. Релиз насчитывает свыше 1,2 тыс. улучшений, отметили авторы. Помимо множественных и масштабных апгрейдов появился и абсолютно новый инструмент для работы с документами — сервер совместного редактирования.

Название вышло тяжеловесным, поэтому компания предложила его сокращенное наименование — ССР. Похоже, в обоих случаях не обошлось без креатива несуществующего Университета типизации и полууниверсальных торговых изделий, сокращенно — «ути-пути». Если без шуток, то нейминг ориентирован на бизнес, поскольку раскрывает суть, да и сам продукт из B2B-сегмента.

ССР — это серверная система и клиентские веб-приложения, которые обеспечивают просмотр и совместное редактирование документов. Продукт встраивается в информационные системы уже с привычными, но от этого не менее «колючими» названиями: СЭД, CRM, ERP и тому подобное. По задумке, сервер совместного редактирования должен повысить скорость подготовки документов. Ведь с файлом одновременно могут работать несколько человек.

При этом собственного хранилища документов в ССР нет. Это, как принято говорить, «не баг, а фича». Хранение данных, работа с версиями, доступ к ним остаются на стороне хост-приложения. Такой подход упрощает общую архитектуру, заверяют авторы. Также новый инструмент компании «МойОфис» не имеет механизмов аутентификации и авторизации. Это реализуется самой информационной системой. Дополнительные средства синхронизации прав доступа не нужны.

В общем случае функционирование ССР выглядит так: когда пользователь начинает работу с конкретным документом, система передает его на сервер совместного редактирования. Когда все изменения окончены, файл отправляется обратно. Получается, что ССР — временная среда. Создатели предусмотрели два варианта лицензирования своей разработки. Классическая модель — назову ее «поштучно» — рассчитана на понятное количество конкретных пользователей. При втором типе лицензирования важен показатель одновременных сессий.

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