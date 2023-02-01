На мемориальном кладбище под Волгоградом перезахоронили останки 180 советских воинов

Сегодня на Россошинском военно-мемориальном кладбище в Волгоградской области с военными почестями были преданы земле останки 180 советских воинов. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Останки защитников страны, павших в Великой Отечественной войне, были найдены поисковиками -участниками региональной акции «Вахта памяти». Их обнаружили осенью прошлого года на территории Городищенского района и Волгограда.

В 2022 году активисты провели 53 экспедиции и подняли останки 1,5 тыс. бойцов Красной Армии. Всего за последние 30 лет найдены и перезахоронены более 39 тыс. воинов, имена порядка трех тыс. защитников Отечества удалось установить.

В этом году поисковые работы продолжатся в Клетском, Городищенском, Иловлинском, Калачевском, Суровикинском, Светлоярском, Котельниковском районах, Волгограде.

Марина Ковалева