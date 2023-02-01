Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле Exeed, который продается в Китае под именем Yaoguang и который в России должен получить новое название.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EXEED Фото: EXEED

Марка Exeed представлена на российском рынке с позапрошлого года, вроде бы недавно. Но за последний год наш рынок так стремительно обновился — с него ушли несколько десятков заграничных брендов, а те, кто появился, пришли уже после Exeed, — что ее можно уже отнести к числу старожилов.

В середине года к уже представленным на нашем рынке трем моделям кроссоверов Exeed добавится еще одна. Показанная какое-то время назад как концепт-кар AtlantiX эта модель уже в серийном виде поступила в продажу у себя на родине, в Китае, под труднопроизносимым именем Yaoguang.

Как обещают, у нас этот автомобиль получит другое имя. Скорее всего буквенный индекс, но кто знает: новинка — не просто еще один кроссовер, это новая стратегическая модель бренда, в которой воплощена другая эстетика комфорта и технологичности.

Если говорить о дизайне, то стоит обратить внимание на безрамочное решение решетки радиатора, а также на конструкцию сдвижной крыши, которая, как написано в релизе, выполнена в стиле кабины истребителя. Вообще если бы не козырек над задним стеклом, то можно было бы сказать, что Yaoguang — это столь модное сегодня кросс-купе.

По габаритам это среднеразмерный внедорожник. Длина кузова идентична этому показателю у Exeed TXL, но у новинки больше колесная база, и она шире, то есть уровень комфорта обещает быть совсем иным, что подчеркивается перфорированной наппой в интерьере или такими деталями, намекающими на роскошь, как физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. Еще в салоне огромный изогнутый экран, подобный тому, что мы видели у Cadillac Escalade, и «подрезанное» снизу рулевое колесо.

В Китае Exeed Yaoguang оснащается бензиновым турбомотором рабочим объемом 2 л, развивающим две с половиной сотни лошадиных сил. Что касается российских комплектаций, а также цены нового кроссовера, то их обещают назвать ближе к началу продаж, которые, напомню, должны стартовать в середине года.