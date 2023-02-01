Дело экс-депутата Думы Ставрополья о хищении 63 млн рублей направлено в суд

Материалы расследования по делу о мошенничестве бывшего депутата Думы Ставропольского края Владимира Дорошенкова на сумму в 63 млн руб. отправлены в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Согласно данным правоохранительных органов, обвиняемый, будучи председателем СППК «Новокавказский» и являясь депутатом краевой Думы, в 2018 году подал документы на получение гранта для приобретения оборудования в минсельхоз региона. Сумма, необходимая для покупки, составляла 26 млн руб., но Владимир Дорошенко завысил стоимость оборудования, запросив 57 млн руб. Обвиняемому предоставили грант в размере 49 млн руб. на покупку модульного завода по переработке молока на основании ложных данных.

С 2019 года по 2020 год председатель СППК получил от Минэкномразвития края субсидии на приобретение техники. Однако, полученные средства в размере 34 млн руб. он не использовал по назначению, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Также с 2018 по 2020 годы Владимир Дорошенко перечислил субсидии на счета сторонних организаций. Общая сумма похищенных и легализованных средств составила 63 млн руб.

Владимир Дорошенко обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), шести преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Обвинительное заключение с материалами дела направлено в Ленинский районный суд Ставрополя.

Ранее сообщалось, что Владимир Дорошенко осужден за попытку дачи взятки.

Анастасия Назарова