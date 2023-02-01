Пассажиропоток на ЮУЖД в январе вырос на 22,5%

В январе с вокзалов и станций Южно-Уральской железной дороги отправили 686,8 тыс. пассажиров. Это на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в ЮУЖД.

В том числе поездами дальнего следования отправили на 50% больше пассажиров. В пригородном сообщении показатель увеличился на 13,6%, до 480,3 тыс. пассажиров.

Пассажирооборот к январю прошлого года вырос на 30,4%, до 202,6 млн пассажирокилометров (пасс-км). В дальнем следовании положительная динамика показателя составила 35%. В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 13,6%, до 38 млн пасс-км.