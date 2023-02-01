Эксперты не обнаружили признаков дискредитации армии в высказываниях депутата горсовета Новосибирска

Лингвистическая экспертиза не выявила в комментарии независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой признаков дискредитации российской армии. Об этом говорится в заключении специалиста судебно-экспертного центра Следственного комитета России, которое Хельга Пирогова опубликовала в соцсетях. Теперь по уголовному делу в отношении Хельги Пироговой назначена повторная экспертиза, которая поручена другому учреждению. В следственных органах отказались от комментариев.

В июле 2022 года по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина новосибирское управление ведомства возбудило дело по факту высказываний Хельги Пироговой о погибших на Украине российских солдатах. Оно расследуется по ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о об армии.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», поводом для уголовного преследования стал комментарий депутата о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих. Комиссия по депутатской этике горсовета Новосибирска в связи с комментарием вынесла замечание Хельге Пироговой о «циничном и неэтичном поведении».

Депутата вызвали на допрос к следователю, на который она не явилась. В дальнейшем стало известно, что госпожа Пирогова уехала из России в Грузию. Ее объявили в межгосударственный розыск (по СНГ), рассказывали в прокуратуре.

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Илья Николаев