«"Литфонд" выставит собственноручную записку Ленина»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие торги пройдут в России с 1 по 11 февраля.

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Предлагаю пробежаться по российским аукционам начала февраля. Двое торгов пройдут прямо 1 числа. Московская галерея старины и искусства «ДеПутти» выставит книги, а петербургский салон «Старый альбом» предложит открытки. А вот 2 февраля столичная фирма «Литфонд» проведет двухчастные торги из разряда топ-аукционов. Это букинистические издания, представленные и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

В субботу, 4-го, выступят фирмы Aurora, Collecs, «На Литейном», а еще «Антиквариум», который предложит подборку нонконформистов и фотографии с архивными документами, посвященными 85-летию Владимира Высоцкого. В понедельник, 6 февраля, с наборами марок выступит филателистический аукцион Antikst, а с подборкой монет — нумизматический дом «АзАрт».

7 числа сразу много всего. Французский комиссар-призер Cazo выставляет архивы русских генералов, кавказское оружие, иконы и прочие отечественные редкости. Аукционный дом Егоровых предложит живопись и графику. Между прочим, топ-лот здесь очень серьезен — это ранний картон Николая Рериха «Ночь. Город» за 3,84 млн руб. Торги дилерского характера проведет «Москва торговая», нумизматику представит RusAntikvar.

8 февраля на рынке появится фирма с названием эФи «Аль Моzaик» (фонд издательства) — представит живопись и графику на аукционе с романтическим названием «Сны Флоры в январе». Книжки распродает со стартом в 1 руб. фирма AW Auctions. В тот же день выступят дом «Гротеск» с букинистикой и MS67 с нумизматикой. 9 февраля — Russiancoin с бонистикой и нумизматикой (бумажными и металлическими денежными знаками).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Ну и «киты» отечественной букинистики — «Литфонд» и «В Никитском». У «Литфонда» выделяется собственноручная записка Владимира Ленина за 1,3 млн руб. «В Никитском» — первоиздание Александра Пушкина «Братья разбойники» за 1,5 млн руб. Еще хочется отметить субботние торги дома Art Hall, посвященные «ленинградской школе». Топы — «Ленинградский пейзаж» Андрея Мыльникова 1954 года за 10 млн руб., «Абстрактная композиция» Евгения Михнова-Войтенко 1960 года за 8 млн руб.