В Петербурге нашли двух пропавших накануне подростков

Полиция Санкт-Петербурга нашла двух подростков, пропавших накануне после школьных уроков. 14-летние девочка и мальчик, по их заявлению, всю ночь просто гуляли друг с другом.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пару обнаружили на улице в Приморском районе. Сейчас обоих передали семьям.

Всего с начала недели петербургские полицейские приняли четыре заявления о пропаже детей, отмечает «Петербургский дневник». В настоящий момент продолжаются поиски 16-летнего подростка, который пропал после похода с матерью в магазин, и восьмиклассника из Пушкина, ранее неоднократно сбегавшего из дома.

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