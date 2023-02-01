В туркомплексе «Белый колодец» под Воронежем откроют хаски-парк за 11,5 млн рублей

В парке «Белый колодец» в Хохольском районе под Воронежем планируют запустить зону в стилистике крайнего Севера. Об этом рассказал инициатор проекта, глава компании Big Event, управляющий партнер «Белого колодца» Сергей Слабунов. Инвестиции в проект составят 11,5 млн руб. собственных средств управляющих партнеров «Белого колодца». Новая зона будет называться «Ошка парк», партнером проекта выступит компания «Сытный край» семьи Лежениных (бренд «Ошка», выпускает мороженое, вареники и пельмени). Первыми обитателями парка станут 30 собак еще одного партнера проекта — Федерации ездового спорта Воронежской области. По словам президента федерации Светланы Никишиной, их содержание обходится примерно в 70 тыс. руб. в месяц, с апреля эти затраты возьмет на себя «Белый колодец». Собаки останутся в собственности федерации, а прибыль от работы парка будет распределяться между партнерами. Проектировать зону будет «ПГС проект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В «Ошка парке» поселят хаски, самоедских лаек, аляскинских маламутов и других собак северных пород. Новую зону планируется открыть к 1 апреля. «В парке можно будет пообщаться и погулять с собаками и даже попробовать себя в роли каюра. Гостям будут доступные групповые экскурсии, катания на нартах, док-трекинг, фотосессии. Все вольеры будут открытыми, также на территории появится северный чум, кострище с очагов, сувенирная лавка и “Ошка-кафе”»,— рассказал Сергей Слабунов. Прогнозируемый ежегодный трафик новой зоны — 24 тыс. человек (в 2022-м году общий трафик «Белого колодца» составил 100 тыс. человек).

«Белый колодец» — бывший промышленный карьер площадью более 100 га. Здесь регулярно появляются новые зоны. В 2014 году здесь открылся вестерн-городок «Эль Эвенто», пляж и квест-парк, в 2021-м открылся парк альпак, в 2022-м — глэмпинг. За эти годы в развитие «Белого колодца» вложено более 80 млн руб.

Мария Старикова