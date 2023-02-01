Власти Кубани предупредили о мошеннических листовках с предложением сдаваться в плен ВСУ

Жителей Краснодарского края предупреждают о новом виде мошенничества. По данным регионального оперштаба, в социальных сетях и общественных местах распространяют листовки с призывами отказаться от участия в СВО. Чтобы якобы узнать подробности, необходимо сканировать QR-код с листовок или прозвонить по указанным в них телефонам.

«Это мошенники! Жителям края, особенно родственникам участников СВО, ни в коем случае не стоит переходить по QR-кодам в таких листовках или звонить по телефонным номерам, указанным в них», – говорится в сообщении оперштаба.

По данным властей, таким образом злоумышленники собирают личные данные граждан, и в дальнейшем используют эту информацию «для морально-психологического давления и спам звонков, хакерских атак и хищения денежных средств».

Ранее оперштаб опроверг сообщения об отправке писем о военных сборах на Кубани. В социальных сетях начали распространять якобы письма от военного комиссариата Краснодарского края, присланные сотрудникам ряда предприятий и учреждений. В них говорится о необходимости призыва сотрудников на военные сборы.

Наталья Решетняк

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