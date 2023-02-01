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Похищенные у знакомой из Пензы средства житель Крыма тратил в букмекерской конторе

В Пензе 35-летнего жителя Крыма будут судить за кражу, присвоение и мошенничество.

По информации облпрокуратуры, в начале июня 2022 года обвиняемый с помощью мобильного приложения для интернет-знакомств познакомился с 38-летней жительницей Пензы. Он начал оказывать женщине знаки внимания и ввел ее в заблуждение о получении в наследство после смерти сестры нескольких земельных участков в Крыму, а также о необходимости оформить опекунство над тремя детьми родственницы. Обвиняемый и потерпевшая встретились в Москве, и новый знакомый переехал к женщине в Пензу. Злоупотребив ее доверием, гражданин похитил у нее 250 тыс. руб., часы стоимостью 4,3 тыс. руб., присвоил вверенный ему женщиной мобильный телефон. Горожанка брала кредиты и не менее 10 раз переводила мужчине средства и передавала наличные для «оформления наследства».

Однако подруга жертвы выяснила, что обвиняемый тратил деньги не на оформление, а проигрывал в букмекерской конторе. После этого потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Мужчина признал вину и обещал возместить ущерб.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы.

Марина Ковалева

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