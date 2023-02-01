В Краснодаре из ТЦ «Галактика» эвакуировали 100 человек из-за сработавшей сигнализации

В Краснодаре из торгового центра «Галактика» на улице Уральской эвакуировали 100 человек из-за срабатывания сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, аварийный сигнал сработал из-за пригоревшей на плите пищи. В результате инцидента никто не пострадал.

В 2019 году в «Галактике» также эвакуировали людей. Тогда меры были вызваны возникшим пожаром, при котором пострадал один человек. Огонь разгорелся из-за оставленных в центре б/у вещей.

Анастасия Донскова

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